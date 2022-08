Unheimliche Krankheit – Ashton Kutcher war ein Jahr lang blind und gehörlos Der Hollywoodstar hat seine seltene Autoimmunerkrankung öffentlich gemacht. Ausgerechnet in der Sendung von Survival-Experte Bear Grylls. Philippe Zweifel

Hollywoodstar mit Krankheitsbekenntnis: Ashton Kutcher litt an Vaskulitis. Foto: Keystone

Nicht mehr sehen, hören, gehen können: Klingt nach mittelalterlichem Kerker. Hollywoodstar Ashton Kutcher erging es so, er litt an Vaskulitis. Der Schauspieler enthüllte seinen Kampf mit der Autoimmunkrankheit in der Sendung «Running Wild with Bear Grylls», wo Prominente mit dem Survival-Experten und ehemaligen Elitesoldaten Grylls in der Wildnis bestehen müssen. So kaute schon Barack Obama an einem von einem Bären angekauten Lachs, und Roger Federer stapfte mit Tennisrackets als Schneeschuhen über einen Gletscher. Dass der Trip mit Kutcher nun Wellen schlägt, hat aber nichts mit solchen Sperenzchen zu tun, sondern mit der Offenheit, mit welcher der 44-Jährige über seine heimtückische Krankheit sprach.

«Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder sehen kann. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder hören kann, ich wusste nicht, ob ich jemals wieder gehen kann», sagte Kutcher, der vor allem durch die «That '70s Show» und seine Rolle als Steve Jobs im Film «Jobs» berühmt wurde. Mit dem Apple-Gründer hat er die Faszination für Technologie gemeinsam. In 60 Firmen aus dem Silicon Valley hat Kutcher investiert, darunter Airbnb und Skype.

Auf Twitter schrieb er, dass er die Krankheit nach einem Jahr überwunden habe. «Ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin», sagte er zum Bear Grylls, der vom Bekenntnis offenbar überrumpelt wurde. Oder war die Aktion geplant? Jedenfalls analysierte Grylls danach in die Kamera: «Wie sagt man im Überlebenskampf? Stürme machen dich stärker, und ich denke, du bist der lebende Beweis dafür.»

Ein flapsiger Spruch, der zur Sendung passt, aber der unheimlichen Krankheit nicht gerecht wird. Bei Vaskulitis spielt das Immunsystem verrückt und greift Venen, Arterien und kleine Kapillaren an. Die daraus resultierende Entzündung verengt diese Blutgefässe und schränkt den Blutfluss ein oder unterbricht ihn ganz, was zu tödlichen Organschäden führen kann. So geschehen bei Harold Ramis, Regisseur von «Und täglich grüsst das Murmeltier».

Die Ursachen der Vaskulitis sind – wie bei vielen Autoimmunerkrankungen – unklar, aber Medikamente und Infektionen werden in einigen Fällen als Auslöser vermutet. Patienten kriegen Kortikosteroide verschrieben, um die Entzündung in den Griff zu bekommen. Die Nebenwirkungen einer langfristigen Steroideinnahme sind allerdings drastisch. Eine garantierte Heilung gibt es nicht.

Was hat Covid damit zu tun?

Während der Pandemie war von einem Zusammenhang zwischen Covid-19 und einer besonderen Form der Vaskulitis die Rede – auch Kutcher zog sich die Krankheit in der Corona-Krise zu. Bewiesen ist dieser Zusammenhang aber nicht, genauso wenig wie die Theorien von Impfgegnern, die nun Kutchers Impfstatus erfahren wollen, weil sie in der Covid-Impfung einen möglichen Grund für seine Erkrankung sehen.

Vielmehr sollte man Kutchers Entscheidung würdigen, die Krankheit öffentlich zu machen. Er ist allerdings nicht der Erste, der das getan hat. Tatsächlich gibt es einen regelrechten Trend unter Stars, vor allem weiblichen. Lady Gaga, Venus Williams oder Selena Gomez etwa haben ihre chronischen Krankheiten bekannt gemacht, um Nichtprominente zu ermutigen, die im Stillen ohne weltweite Anteilnahme damit kämpfen.



Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Zuvor schrieb er beim «Tages-Anzeiger», «20 Minuten» und «Facts» über Gesellschafts-, Digital- und Kulturthemen. Er hat Anglistik und Journalistik studiert. Mehr Infos @delabass

Fehler gefunden?Jetzt melden.