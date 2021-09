Kunstinstallation in Steffisburg – Art Container geht ins Labyrinth Zum vierten Mal startet am Samstag das Kunstprojekt Art Container. Mitten im Grünen durch ein Labyrinth aus Maispflanzen und mit Aussicht. Stefan Kammermann

Das Maislabyrinth an der Stockhornstrasse in Steffisburg aus der Vogelperspektive. Foto: PD

Es lärmt kurz über dem Maisfeld an der Stockhornstrasse in Steffisburg. Gleich mehrmals fliegt ein Helikopter das eine und andere Holzelement und eine kleine Rutschbahn zwischen die hochgewachsenen Pflanzen. Stück um Stück entsteht ein ansehnlicher Turm, mitten im Grün. Er ist sechs Meter hoch und Teil des Kunstprojekts Art Container Steffisburg, das am Samstag in einem Maislabyrinth startet.

«Den Organisationen ein Gesicht geben»

«Es ist ein etwas anderer Auftritt als sonst», sagte Gemeindepräsident Jürg Marti am Mittwoch, kurz nachdem die Helikopter-Crew ihre Aufgabe erfüllt hatte. Mit der vierten Auflage des Steffisburger Kunstprojekts gehe es darum, die Bevölkerung direkt anzusprechen. Dazu hat die Gemeinde als Initiantin die fünf Dorfleiste angefragt. «Mit dem neuen Format wollen wir den Organisationen ein Gesicht geben», so der Gemeindepräsident weiter.