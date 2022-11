Thun: Wohnsiedlung Freistatt – «Aronia» soll die Gartenstadt in die Zukunft führen «Unaufgeregt. Einleuchtend. Zukunftsfähig.» So beurteilt die Jury das Siegerprojekt des Freistatt-Wettbewerbs, «Aronia». Ab 2025 soll gebaut werden. Gabriel Berger

So stellen sich die Urheber des Siegerprojekts «Aronia» die neue Freistatt im Thuner Länggassquartier vor. Visualisierung: PD

Sie hat eine violette bis blauschwarze Farbe, ist 8 bis 12 Millimeter gross und gedeiht am besten bei gemässigtem Klima: die Apfelbeere, im Fachjargon Aronia genannt. «Aronia» ist ausserdem der Name des Siegerprojekts, das aus dem Wettbewerb für die Arealentwicklung der Thuner Freistatt hervorgegangen ist. Im Wohngebiet an der Länggasse soll in den kommenden Jahren bekanntlich ein gänzlich neues Wohnquartier als 2000-Watt-Leuchtturmprojekt entstehen.