Wahlen in Hasliberg – Arnold Schild bleibt Gemeindepräsident Der Amtsinhaber wurde in stiller Wahl wiedergewählt. Auch drei Gemeinderäte stehen bereits fest. Adelheid Rubi Huber ist neu dabei.

Arnold Schild bleibt Gemeindepräsident von Hasliberg. Foto: PD

Da für das Gemeindepräsidium innert der Frist bis am 1. November kein weiterer Wahlvorschlag eingegangen ist, konnte der bisherige Gemeindepräsident Arnold Schild bereits für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren in stiller Wahl gewählt werden. Dies hat die Gemeinde am Mittwoch, 9. November, mitgeteilt.

Wie die Gemeinde weiter informiert, lagen für die vier neu zu besetzenden Sitze im Gemeinderat innerhalb der Frist die Wahlvorschläge der beiden bisherigen Mitglieder Martin Müller und Andreas Zenger vor. Zusätzlich sei ein Wahlvorschlag für Adelheid Rubi Huber (SVP) eingegangen, die bereits von 2009 bis 2012 dem Gemeinderat angehört habe. «Da nicht mehr Wahlvorschläge vorlagen, als Sitze zu besetzen sind, konnten die drei Vorgeschlagenen ebenfalls in stiller Wahl als gewählt erklärt werden, vorbehältlich allfällig dagegen erhobener Beschwerden», heisst es in der Mitteilung.

Adelheid Rubi Huber (SVP) sitzt neu im Gemeinderat von Hasliberg. Foto: PD

Somit findet an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November, um 20 Uhr lediglich die Wahl für den noch freien Sitz im Gemeinderat statt. Die Gemeinde weist darauf hin, dass jede stimmberechtigte Person und der Gemeinderat der Versammlung Wahlvorschläge unterbreiten können: «Von Vorteil sollte die vorgeschlagene Person an der Versammlung anwesend oder zumindest ihr Einverständnis bekannt sein.»

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.