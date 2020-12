Nachfolger von Kurt Rohrbach – Arn soll neuer Präsident des Handels- und Industrievereins werden FDP-Grossrat Daniel Arn (Muri) ist vom HIV-Vorstand ohne Gegenstimme zur Wahl nominiert worden. Er wird wohl der neue Präsident des Vereins.

Daniel Arn. Foto: zvg

Der Muriger FDP-Grossrat Daniel Arn wird aller Voraussicht nach neuer Präsident des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern (HIV). Arn ist vom HIV-Vorstand ohne Gegenstimme zur Wahl nominiert worden.

Wie der HIV am Mittwoch mitteilte, findet diese Ende April an der Hauptversammlung in Langnau statt. Arn soll den früheren BKW-Chef Kurt Rohrbach ersetzen. Rohrbach, welcher den HIV seit 2015 führt, will im kommenden Jahr einem Nachfolger Platz machen.

Der 55-jährige Arn ist Inhaber und Direktor der Hans Christen AG, einer Zahnradfabrik in Herzogenbuchsee mit 40 Angestellten. Laut dem HIV ist er bestens vernetzt und in der kommunalen und kantonalen Politik engagiert.

Arn ist auch Präsident von SwissSkills Bern, also derjenigen Organisation, welche im Auftrag der Stiftung SwissSkills die letzten Schweizer Berufsmeisterschaften durchgeführt hat.

chh/sda