Explosiver Fund in Amsoldingen – Armee findet Blindgänger eines Artilleriegeschosses in Garage Spezialisten der Schweizer Armee haben in einer Garage in Amsoldingen den Blindgänger eines Artilleriegeschosses gefunden. Er wurde auf dem Thuner Waffenplatz gesprengt.

Das Artilleriegeschoss wurde auf den Thuner Waffenplatz gebracht und dort gesprengt. (Symbolbild) Foto: zvg/David Külling

Die Armee hat einen Blindgänger vernichtet, der in Amsoldingen entdeckt worden war. Es handelte sich um ein Artilleriegeschoss, wie das Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Montag mitteilte.

Der Einsatz erfolgte bereits am vergangenen Mittwoch, nachdem in einer Garage Munition gefunden worden war. Erste Untersuchungen vor Ort zeigten, dass sich unter der Fundmunition ein Blindgänger eines Artilleriegeschosses befand.

Die Kantonspolizei sperrte zur Sicherheit das gesamte Gebiet für die Dauer des Einsatzes ab. Die Kampfmittelspezialisten des Armee-Kommandos Kamir konnten unterdessen die Munition und den Blindgänger bergen. Der Blindgänger wurde auf dem Waffenplatz Thun gesprengt.

Wie Recherchen dieser Zeitung ergaben, hatte ein Landwirt vor mehreren Jahrzehnten ein Feld in der Nähe des Thuner Waffenplatzes gepflügt, dabei den Blindgänger gefunden und diesen in der Scheune gelagert. Als seine Nachkommen kürzlich die Scheune räumten, stiessen sie auf das Objekt und verständigten die Behörden.

Die Kamir-Spezialisten werden laut VBS regelmässig zur Räumung von Munition und Blindgängern aufgeboten. Im Jahr 2019 verzeichnete die Blindgänger-Meldezentrale 738 eingegangene Meldungen. Blindgänger und Munitionsüberreste finden sich auf Waffenplätzen, in Zielgebieten, in den Bergen, auf Gletschern, in Gewässern, aber auch in zivilen Behausungen.

chh/sda