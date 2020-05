Rekrutierungszentrum Sumiswald – Armee befördert Katze zum Stabsadjutanten Eine Armee-Meldung aus Sumiswald sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. Katze Lili wurde zum Stabsadjutanten ernannt – mit Zeremonie und allem Drum und Dran. Markus Zahno

Die Zeremonie für Stabsadj Lili. Foto: Schweizer Armee

Mit militärischen Beförderungen ist es so eine Sache. Für die einen sind sie sehr wichtig, Meilensteine in der Biografie. Für die anderen hält sich die Bedeutung eines militärischen Aufstiegs, sagen wir mal, in engen Grenzen.