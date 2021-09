Logistikzentrum in Burgdorf – Armee baut für 148 Millionen Auf dem Areal des früheren AMP Burgdorf wird das Logistikzentrum kräftig ausgebaut. Bei der Gestaltung der Anlagen wurden auf Druck der Stadt Korrekturen gemacht. Urs Egli

Vier Hallen des ehemaligen AMP Burgdorf werden abgebrochen und durch eine einzige grosse ersetzt. Visualisierung: VBS

In zwei Jahren sollen die Baumaschinen auf dem gut 140’000 Quadratmeter grossen Armeegelände in der Lochbachmatte in Burgdorf auffahren. Denn der ehemalige Armeemotorfahrzeugpark (AMP) Burgdorf, der bei seiner Eröffnung 1963 als modernster seiner Art in der Schweiz galt, ist in die Jahre gekommen. Die Anlage ist sanierungsbedürftig.

Die Hallen sowie das Werkstattgebäude haben ihr Nutzungsende erreicht. Statik und Erdbebensicherheit sind mangelhaft. Weil die Armee zusätzliche Lager- und Betriebsflächen für Pneufahrzeuge und Armeematerial benötigt, wird der Standort Burgdorf jetzt ausgebaut. Er ersetzt den ehemaligen Logistikstandort Bern, der zugunsten der zivilen Bundesverwaltung aufgegeben wurde. Armasuisse rechnet mit Kosten von 148 Millionen Franken.