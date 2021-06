Notlandung vor 100 Jahren – Armbrusters unsanfte Landung auf dem Gauligletscher Nach dem Start in Thun geriet vor 100 Jahren ein Gasballon in schlechtes Wetter und landete aufgrund eines Schneesturms an einer nicht vorgesehenen Stelle. Hans Heimann

Sein kühner Flug nötigte den als draufgängerisch bezeichneten Berner Paul Armbruster vor 100 Jahren zum Niedergehen seines Heissluftballons auf dem Gauligletscher. Foto: Wikimedia commons

Das «Oberländische Tagblatt» berichtete vor 100 Jahren über einen besonderen Flug eines Gasballons, dessen Route wegen schlechten Wetters ins Ungewisse führte. Am 19. Juni 1921, es war ein Sonntag, machte sich kurz vor elf Uhr im Glockental bei Thun der Gasballon «Bern» des Aeroclubs Bern zum Start bereit. Als Passagiere hatte der Berner Ballonführer Paul Armbruster drei Thuner Herren im Korb.

Mit 15 Säcken Ballast, der nötigen Ausrüstung und den Apparaten versehen, stieg der Ballon auf und gewann rasch an Höhe. Der Flug wurde aber alles andere als ein sorgenfreies Schweben am Himmel, denn dieser wurde zunehmend grauer, und schon kurz nach dem Abheben geriet das Fluggefährt über dem Zulgtal streckenweise in Nebel und überflog später den Sigriswilergrat ebenfalls in den Wolken.