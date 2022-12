Interlakner Villa Choisy – Architektonischer Zeitzeuge weicht einem Neubau In den nächsten Wochen wird an der Alpenstrasse 6 die geschichtsreiche und vom Architekten Horace Edouard Davinet entworfene Villa Choisy abgerissen. André Dähler

Die Villa Choisy 2022, kurz vor dem Abbruch, in einer Ansicht von der Ostseite, rechts die Alpenstrasse. Foto: André Dähler



Die Villa Choisy wurde 1867 vom Hotel-Architekten Horace Edouard Davinet im damals modernen Schweizer Holzstil erbaut. Wohl kein anderer hat den Baustil der Hotel-Gebäude in Interlaken so beeinflusst wie Davinet. Sein Auftraggeber und Bauherr der Villa Choisy war ein gewisser Johannes Hegel, der sein Domizil in Interlaken wählte, um der aufstrebenden Hotellerie zeitgemässe Inneneinrichtungen zu verkaufen.