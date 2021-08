Gemeinderatswahl Thun – Architekt Zellweger tritt nicht an In der Gerüchteküche wurde sein Name herumgeboten – doch jetzt hat sich der Thuner Architekt Matthias Zellweger entschieden, bei der Gemeinderats-Ersatzwahl nicht mitzumischen. Michael Gurtner

Das war 2018: Herausforderer Matthias Zellweger (rechts) gratuliert Raphael Lanz zur Wiederwahl als Stadtpräsident von Thun. Foto: Patric Spahni

Die Spatzen hatten in den letzten Wochen in Thun so einiges von den Dächern zu pfeifen. Eines der Gerüchte: Der Thuner Architekt Matthias Zellweger will in den Gemeinderat und tritt am 28. November bei der Ersatzwahl für den abtretenden Roman Gimmel (SVP) an. Zur Erinnerung: 2018 hatte Zellweger als Parteiloser den Stadtpräsidenten Raphael Lanz (SVP) herausgefordert. Gefährden konnte er den Stapi letztlich zwar nicht, Zellweger holte aber 37,3 Prozent der Stimmen und sprach von einem «Achtungserfolg».

«Die Ersatzwahl hat verschiedene Personen und Parteien dazu motiviert, meine Person auf eine mögliche Kandidatur anzusprechen.» Matthias Zellweger, Thuner Architekt