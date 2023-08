«Archäologischer Schatz» in der Emilia-Romagna – Römischer Tempel soll für Bau eines Supermarktes zubetoniert werden Ausgrabungen brachten die Überreste einer ehemaligen Kultstätte ans Tageslicht. Wenn die Arbeiten fertig sind, wird der Tempel mit Beton für einen grossen Einkaufsladen bedeckt – im Austausch für ein 3-D-Modell. Oder doch nicht?

Alte Kultstätte oder neuer Laden? Ob der entdeckte Tempel einem Conad-Laden weichen muss, wird sich bald zeigen. Fotomontage: Ministero della Cultura, kurz MiC/Conad

Vor dem Bau eines grossen Supermarkts des südeuropäischen Detailhändlers Conad in der italienischen Gemeinde Sarsina, der Geburtsstadt des berühmten römischen Dichters Plautus («Wen die Götter lieben, den lassen sie jung sterben»), haben Forscher bei Ausgrabungen Überreste eines römischen Tempels entdeckt.

Bei dem Fund handelt es sich um einen dreistufigen Tempel, eine Kultstätte aus römischer Zeit. Aus den Erkenntnissen der Forscher geht nämlich hervor, dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um das Kapitol des Ortes handelt, also ein Heiligtum in der römischen Religion. «Die Bedeutung dieses Fundes suche in ganz Norditalien ihresgleichen», so denn auch die Einschätzung der linksgrünen Politikerin Luana Zanella. Doch etwas stört sie am Fund: Es werde kaum darüber gesprochen.

Zanella richtete deshalb eine Interpellation ans Kulturministerium: Sie wolle wissen, weshalb das Ausmass des Fundes geheim gehalten werde. Weshalb die Stadtverwaltung und der Detailhandelsriese Conad nichts zu den Ausgrabungen preisgegeben hätten und weshalb die an die Presse weitergegebene Mitteilung irreführend gewesen sei. Denn diese habe darauf abgezielt, das Ausmass und die Qualität dessen, was sich da als Sensationsfund abzeichnete, zu verheimlichen.

Der Fund ist zweifellos erstaunlich. Der Tempel wurde vermutlich im ersten Jahrhundert vor Christus errichtet. Seine Wichtigkeit bezeugten die erhaltenen Marmorplatten auf dem Podium, ein Wasserableitungssystem sowie umliegende Gräber und Feuerstellen. Insbesondere der Erhaltungszustand der Stätte sei bemerkenswert, so die Forscher.

Die Forscher fanden ein einzelnes Bauwerk aus drei horizontal liegenden Schichten aus Sandstein mit einer maximalen Höhe von 2,85 Metern, das womöglich das Podium war. Quelle: MiC

Es wird davon ausgegangen, dass sich auf dem Podium früher die Mauern der Kultstätte erheben mussten, so wie es für Tempel aus der Zeit typisch ist. Quelle: MiC

Rings um den Tempel fand man auch frühmittelalterliche Bauwerke. Umso mehr soll die Ausgrabungsstätte erhalten bleiben. Die Interpellation verlangt, dass Kulturminister Gennaro Sangiuliano die Frage beantwortet, weshalb sich die Ausgrabungstätigkeiten auf die kleinstmögliche Fläche beschränkten. Und ob er nicht auch denke, dass die Entdeckung des Sarsinate Capitolium einer sorgfältigen Aufwertung bedürfe, und die Gelegenheit wäre, das «römische und umbrische Sarsina» und sein äusserst wertvolles Nationalmuseum wiederzubeleben.

Zwar bezeichnete Sangiuliano den Fund als «wichtigen archäologischen Schatz». Dieser könne eine «reiche Geschichte der Besiedlung, der kulturellen Veränderungen und des gesellschaftlichen Wandels im Lauf der Jahrhunderte offenbaren».

Keine Änderung am Bauplan – bislang

Das Projekt für den Bau des Gewerbekomplexes sei aber bis heute überhaupt nicht geändert worden, schreibt Italiens führendes Kunstmagazin «Artribune». Vielmehr sei es die Idee der Bauherren, nach Abschluss der archäologischen Ausgrabungen den Tempel vollständig mit dem Beton des Supermarkts zu bedecken – im Austausch für ein 3-D-Modell.

Man komme nicht herum, über die Bedeutung und die Erhaltung des Kulturerbes in diesem Gebiet zu diskutieren, meint Luigi La Rocca, Italiens Generaldirektor für Archäologie, bildende Kunst und Landschaft. Dabei werde sich die Frage stellen, was das Ministerium als wichtiger erachtet: eine Aufwertung eines Gebiets, welches im vergangenen Mai von der Überschwemmung heimgesucht worden war, oder die Wissenschaft. Für die «Artribune» wäre der Fall Sarsina eine Gelegenheit, «der kommerziellen Logik entgegenzutreten» – mit wahren Säulen aus der Kultur und einem Stück der Geschichte.

