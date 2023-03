Oberland: Wirtschaft – Arbeitslosigkeit ist leicht zurückgegangen Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen kantonsweit um 187 Personen gesunken. In den Oberländer Verwaltungskreisen gab es ebenfalls je einen leichten Rückgang. PD/gbs

Das Baugewerbe verzeichnet im Februar den grössten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im Bild eine Baustelle beim Bahnhof Thun anlässlich der Errichtung einer neuen Fussgängerunterführung. Foto: Hans Peter Roth

8719 Personen waren im Februar im Kanton Bern arbeitslos. Dies hat die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) am Dienstagvormittag mitgeteilt. Die Arbeitslosenzahl ist damit gegenüber dem Vormonat um 187 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 1,6 Prozent; auch bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte ist die Arbeitslosigkeit stabil geblieben.

«Das Baugewerbe verzeichnete nach dem saisonal begründeten Anstieg in den letzten Monaten den grössten Rückgang der Arbeitslosigkeit», führt die WEU aus. In dieser Branche betrage der Rückgang 122 Personen. Die übrigen Branchen wiesen im Februar leicht sinkende oder stabile Arbeitslosenzahlen auf.

Weniger Betroffene im Oberland

In sechs von zehn Berner Verwaltungskreisen ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen; in den übrigen blieb sie stabil oder nahm leicht zu. Die Spannweite der Arbeitslosenquote reicht dabei von 0,6 (Frutigen-Niedersimmental) bis 3,1 Prozent (Biel/Bienne). Sowohl in Thun (1,2 Prozent) als auch in Interlaken-Oberhasli (0,8), Obersimmental-Saanen (0,7) und Frutigen-Niedersimmental (0,6) ist die Quote je um 0,1 Prozentpunkte zurückgegangen.

Verglichen mit dem Februar 2022 sind kantonsweit total 2700 Personen weniger arbeitslos. Im Februar 2023 trafen 44 Voranmeldungen zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 539 Beschäftigte (Januar 2023: 54 Voranmeldungen, 449 Beschäftigte).

