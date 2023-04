Rückgang von 1,6 auf 1,5 % – Arbeitslosigkeit geht im Kanton Bern zurück Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Bern leicht gesunken. Im März waren März 8125 Personen auf dem RAV gemeldet.

Im Kanton Bern sind im März 8125 Personen arbeitslos gewesen. Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat von 1,6 auf 1,5 Prozent zurück.

Wie die Berner Wirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte, verzeichnete das Baugewerbe den grössten Rückgang der Arbeitslosigkeit. In diesem Sektor würden 273 Personen weniger eine Stelle suchen. Insgesamt sei die Arbeitslosigkeit im Kanton nach Bereinigung der jahreszeitlichen Effekten stabil geblieben.

Bis auf den Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen blieb die Arbeitslosenquote in allen Kreisen stabil oder ging zurück. Die Zunahme der Quote um 0,2 auf 0,9 Prozent im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen sei auf den saisonalen Nachfragerückgang im Tourismus zurückzuführen, schrieb der Kanton.

Im Verwaltungskreis Biel (2,9 Prozent) ist die Arbeitslosenquote am höchsten im Kanton. Am tiefsten ist sie in Frutigen-Niedersimmental (0,6 Prozent) und in Interlaken-Oberhasli (0,6 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr (März 2022) ging die Arbeitslosenquote im gesamten Kanton um 0,4 Prozent zurück.

