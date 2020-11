Arbeitslosenzahlen im Berner Oberland – Arbeitslosenzahl nimmt zu Im Oktober wurden im Oberland 264 Personen mehr arbeitslos. Deren Zahl beträgt im Moment 2215 Personen. Bruno Petroni

Die Regionale Arbeitsvermittlung RAV Interlaken: Dieser Verwaltungskreis hat sich mit einer Zunahme von 171 Arbeitslosen zu befassen. Foto: Bruno Petroni

Im Kanton Bern gibt es 14’941 Arbeitslose – im Vormonat September waren es 14’618). Dies entspricht einer Zunahme von 323. Verglichen mit dem Oktober 2019 sind 5056 Personen mehr arbeitslos.

In neun von zehn Verwaltungskreisen des Kantons stieg die Arbeitslosigkeit an. Am stärksten betroffen ist der ausgesprochen touristisch geprägte Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli im Berner Oberland; hier gibt es eine Zunahme von 171 Arbeitslosen. Als einziger Verwaltungskreis des Kantons Bern hat Bern-Mittelland 53 Arbeitslose weniger als im Vormonat (zurzeit sind es deren 5771).