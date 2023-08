1,3 Prozent – Arbeitslosenquote im Kanton Bern weiterhin sehr tief Trotz 130 Personen mehr als im Vormonat: Auch im Juli bleibt die Arbeitlosenquote im Kanton Bern mit 1,3 Prozent sehr tief.

Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Bern. (Archivbild) Foto: Keystone

Im Kanton Bern verharrt die Arbeitslosenquote auf sehr tiefem Niveau. Auch im Juli lag sie bei 1,3 Prozent, wie die Wirtschaftsdirektion am Montag mitteilte.

7192 Personen waren arbeitslos gemeldet, 130 mehr als im Vormonat. Das hängt mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen, die eine Schule oder Lehre beendet haben. Nicht alle haben sofort eine Anschlusslösung gefunden. Bei den 15- bis 24-Jährigen stieg die Zahl der Arbeitslosen im Juli deshalb um 67 auf 707 Personen.

Zudem gab es in den meisten Branchen einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit, wie der Kanton weiter mitteilte. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den Verwaltungskreisen geht von 0,3 in Obersimmental-Saanen bis 2,6 in Biel.

sda/sih

