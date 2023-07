Arbeitslosigkeit sinkt weiter – Arbeitslosenquote im Kanton Bern tief wie lange nicht mehr Im Juni 2023 lag die Arbeitslosenquote im Kanton Bern bei 1,3 Prozent. Das ist so tief wie seit 2001 nicht mehr.

Im vergangenen Monat mussten im Kanton Bern nur wenige Personen zum Regionalen Arbeitsvermittlungsamt. Bild: Raphael Moser

Die Arbeitslosenquote ist im Juni im Kanton Bern um 0,1 auf 1,3 Prozent gesunken. Seit November 2001 war die Arbeitslosigkeit nicht mehr so tief. Im vergangenen Monat waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungsämter (RAV) 7’062 Personen gemeldet.

Der anhaltende Rückgang der Arbeitslosigkeit erklärt sich mehrheitlich aus saisonalen Effekten, wie die Berner Wirtschaftsdirektion am Freitag mitteilte. Bereinigt um diesen Effekt sei die Arbeitslosigkeit stabil geblieben.

Die gute Lage im Arbeitsmarkt ist laut Communiqué breit abgestützt. Fast in allen Branchen seien rückläufige Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen. Am stärksten sei der Rückgang im Gastgewerbe, im Baugewerbe und in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie gewesen.

In allen Verwaltungskreisen des Kantons suchten im Juni weniger Personen eine Arbeit als im Mai. Der stärkste Rückgang verzeichnete der Kreis Obersimmental-Saanen. In diesem Kreis wie auch im Kreis Interlaken-Oberhasli betrug die Arbeitslosenquote 0,4 Prozent und ist im gesamten Kanton am tiefsten. Am höchsten war sie im Kreis Biel mit 2,6 Prozent.

SDA/msc

