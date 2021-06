Dank Terrassenöffnungen – Arbeitslosenquote im Kanton Bern sinkt auf 2,5 Prozent Die Lage auf dem Berner Arbeitsmarkt entspannt sich. Nun sind wieder weniger Leute arbeitslos – unter anderem dank Lockerungen der Corona-Massnahmen im Gastgewerbe.

Dass die Restaurants ihre Terrassen wieder öffnen durften, hat zum Rückgang der Arbeitslosigkeit beigetragen. (Archivbild von Mitte April auf dem Berner Kornhausplatz) Foto: Adrian Moser

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im Mai um 999 Personen auf 14'040 gesunken. Damit sank die Arbeitslosenquote von 2,6 auf 2,5 Prozent.

Laut einer Mitteilung der kantonalen Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEA) verminderte sich die Arbeitslosigkeit in sämtlichen Branchen. Den stärksten Rückgang verzeichneten das Gast- und Baugewerbe. Im Gastgewerbe waren Ende Mai im Kanton Bern 356 Personen weniger arbeitslos als Ende April.

Das entspricht einem Rückgang um 1,5 Prozentpunkte. Der Grund für diesen Rückgang ist laut der WEA, dass ab 19. April die Aussenbereiche von Restaurants und Bars wieder öffnen durften.

Im Baugewerbe waren Ende Mai 194 Personen weniger arbeitslos als im Vormonat. Dieser Rückgang um 0,7 Prozentpunkte geht auf eine grössere Personalnachfrage auf dem Bau zurück und ist saisonal bedingt.

Bereinigt um die saisonalen Einflüsse blieb die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat stabil. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 2,6 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit nahm in allen Verwaltungskreisen ab. Am stärksten war der Rückgang der Arbeitslosenquote im Berner Oberland. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen reicht von 1 (Frutigen-Niedersimmental) bis 4,6 Prozent (Biel). Verglichen mit Ende Mai 2020 waren Ende Mai dieses Jahres 934 Personen weniger arbeitslos.

Im Mai trafen 2024 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 20'930 Beschäftigte. Im April waren es 2336 Gesuche gewesen, welche 21'038 Beschäftigte betrafen.

chh/sda

