Mehr Jobs im Gastgewerbe – Arbeitslosenquote im Kanton Bern sinkt auf 1,5 Prozent Üblicher Rückgang im Sommer: Im Kanton Bern waren im Juni weniger Menschen arbeitslos als im Vormonat.

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im Juni um 607 Personen auf 8580 gesunken. Damit sank die Arbeitslosenquote von 1,6 auf 1,5 Prozent. Der Rückgang geht laut der kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) mehrheitlich auf saisonale Effekte zurück.

Sie schreibt in einer Mitteilung vom Donnerstag, in dieser Jahreszeit sei es üblich, dass beispielsweise im Gastgewerbe die Arbeitslosigkeit zurückgehe. Ende Juni waren in dieser Branche im Kanton Bern 187 Personen weniger arbeitslos als im Vormonat.

Auch im Baugewerbe und in der Maschinen-, Elektro und Metallindustrie sank die Arbeitslosigkeit deutlich. Nahezu alle übrigen Branchen wiesen rückläufige Arbeitslosenzahlen auf, weshalb die WEU von einem breit abgestützten Rückgang spricht. Bereinigt um die saisonalen Effekte blieb die Arbeitslosigkeit stabil.

In allen Verwaltungskreisen ging die Arbeitslosigkeit zurück. Am stärksten fiel der Rückgang der Arbeitslosenquote im touristischen Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen aus. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen reicht von 0,5 (Obersimmental-Saanen, Frutigen-Niedersimmental und Interlaken-Oberhasli) bis 3,0 Prozent (Biel).

Verglichen mit dem Juni 2021 waren Ende Juni dieses Jahres 4259 Personen weniger arbeitslos.

SDA/flo

