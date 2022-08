Von Stahlträger getroffen – Arbeiter auf Bieler Baustelle tödlich verletzt Ein 54-jähriger Spanier aus dem Kanton Solothurn ist am Donnerstagmorgen verstorben, nachdem er auf einer Baustelle von einem Stahlträger getroffen worden war.

Auf einer Baustelle in Biel ist am Donnerstagmorgen ein Arbeiter von einem Stahlträger getroffen worden. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen fiel der Stahlträger während Bauarbeiten aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter in die Tiefe und traf den sich darunter befindlichen Arbeiter, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 54-jährigen Spanier aus dem Kanton Solothurn. Zur Betreuung von betroffenen Personen wurde das Care Team des Kantons Bern beigezogen. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

