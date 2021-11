Nach Brand in Zweisimmen – Arbeiten nach Grossbrand laufen – erste Spenden wurden ausbezahlt Nach dem Dorfbrand vom 1. Juli in Zweisimmen werden Ruinen abgebrochen, Abklärungen getroffen und Gelder ausbezahlt.

Die Brandruinen Knubelhaus (links), Café Pony (Mitte) und der Wagnerei mit Wohnhaus Hiltbrand lassen das Schadenausmass nur erahnen. Foto: Fritz Leuzinger

Bei einem Grossbrand im Dorfzentrum von Zweisimmen am 1. Juli 2020 wurden ein Wohn- und Geschäftsgebäude, ein Mehrfamilienhaus mit Restaurationsbetrieb sowie ein Wohnhaus mit Wagnerei und Schopf massiv beschädigt (wir berichteten). «Auf der Brandstelle werden aktuell diverse Arbeiten ausgeführt. Das Pony-Haus wurde bereits zu grossen Teilen abgebrochen, und auch das Haus der Familie Hiltbrand wird weiter abgebaut», schreibt der Gemeinderat Zweisimmen in einer aktuellen Meldung.

Beim Knubelhau» seien kürzlich Betonproben zur Bestimmung der Festigkeit entnommen und an ein Prüflabor geschickt worden. Die Resultate würden in den nächsten Tagen erwartet. «Aufgrund dieser Resultate wird folgend bestimmt, wie die langfristige Planung aussehen wird. Im Moment wird das Haus eingerüstet. Darüber wird dann ein Notdach, als Schutzmassnahme für den bevorstehenden Winter, erstellt», so der Gemeinderat.

Eine erste Auszahlung an Spendengeldern an alle direkt vom Brand betroffenen Personen sei per Ende Oktober vorgenommen worden. Wie hoch diese ausgefallen ist, schreibt der Gemeinderat nicht. «Nach Schliessung des Kontos wird der gesamte Kontostand an die Opfer verteilt werden.»

PD

