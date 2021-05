Wankdorf und Weyermannshaus – Bauarbeiten an der Berner Stadtautobahn bis Mitte Juni Ab nächsten Montag werden auf den Brücken im Wankdorfdreieck und bei der Verzweigung Weyermannshaus die Fahrbahnübergänge ersetzt. Dies kann zu Stau führen.

An den Brücken im Wankdorfdreieck wird von Mitte Mai bis Mitte Juni 2021 gearbeitet. Foto: Stefan Anderegg

Auf Brücken im Wankdorfdreieck und bei der Verzweigung Weyermannshaus in Bern müssen die Fahrbahnübergänge ersetzt werden. Die Arbeiten werden nachts ausgeführt und beginnen in der Nacht vom Montag, 10. Mai auf Dienstag, 11. Mai 2021. Sie dauern bis etwa Mitte Juni 2021.

Da die Baustellen am frühen Abend eingerichtet werden müssen, kann dies zu kleineren Staus führen. Dies vor allem dann, wenn das Verkehrsaufkommen überdurchschnittlich hoch ist, wie das Bundesamt für Strassen am Freitag mitteilte. Das kann etwa an einem schönen Wochenende, wenn viele Ausflügler unterwegs sind, der Fall sein.

Verbindungen bleiben während den Arbeiten offen

Die Verkehrsführung muss jeweils bereits um 19 Uhr eingerichtet werden, damit die Bauarbeiten bis um 6 Uhr am nächsten Morgen fertig werden. Die entsprechenden Verbindungen bleiben auch während der Arbeiten offen. Allerdings muss zum Teil eine von zwei Fahrspuren gesperrt werden.

Zwischen einer Brücke und der normalen Fahrbahn befindet sich jeweils ein sogenannter Fahrbahnübergang. Diese Bauteile werden stark beansprucht und müssen periodisch ersetzt werden.

