Gletschersee Lenk – Arbeiten am Abfluss vorerst eingestellt Die Arbeiten an einem weiteren Abflusskanal für den Faverges-Gletschersee oberhalb der Lenk sind vorerst eingestellt worden. Aktuell sinkt der Pegel unerwartet.

Der mit Holzwollerohren ausgelegte Abflusskanal des Lenker Gletschersees. Foto: PD

Seit 2011 werden die Gletscherseen auf dem Plaine-Morte-Gletscher wegen ihres unvermittelten und unberechenbaren Auslaufens mittels Sonden und Kameras überwacht. Nachdem im Jahr 2018 beim Abfluss das Hochwasser grosse Schäden an Land und Gebäuden verursachte, wurde im darauffolgenden Jahr ein künstlicher Abflusskanal im Eis erstellt.

Der Gletschersee wurde durch diesen Überlauf langsam und kontrolliert entleert. Durch das ausfliessende Seewasser wurde der Kanal durch thermische Erosion um bis zu 7 Meter abgeschmolzen. Die nun bis zu 15 Meter tiefe und rund 500 Meter lange Eisschlucht wurde im Winter 2019/20 mit Schnee verfüllt, was sich im Sommer 2020 als Abflusshindernis herausstellte, wie die Gemeinde Lenk in einer Medienmitteilung schreibt. Deshalb wurden im letzten Herbst vor dem Einschneien hohlraumbildende Holzwollerohre im Kanal verlegt.

Schmelzwasser fliesst durch Holzwolle

Diese haben zum Ziel, trotz schneeverfüllter Eisschlucht einen frühen initialen Wasserabfluss zu ermöglichen, was zu einem langsamen Aufschmelzen des umgebenden Schnees und somit zum Ableiten des Seewassers führen soll. Über die Holzwollerohre wurden vertikale Zustiegsschächte installiert, mit welchen nun beobachtet werden kann, wie Schmelzwasser durch die Holzwolle abfliesst.

«Aktuell fällt aber noch mehr Schmelzwasser an, als durch den Kanal abfliessen kann», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Als Rückfallebene wurde deshalb mit der Arbeit an einem zusätzlichen, oberflächlichen Eiskanal begonnen, sollte der Hauptkanal nicht anspringen. Mit diesem Bypass kann im Notfall ein kontrollierter Abfluss erreicht werden.

Die aktuelle Kote des Faverges-Sees liegt bei 2727 m ü. M., was einem Seevolumen von etwa 1.1 Mio. m³ entspricht. Bei Kote 2730 liegt das maximal tolerierte Seevolumen von 1.5 Mio m³. Zurzeit senkt sich der Pegel des Sees jedoch unerwartet, das heiss. ohne Ausfliessen über die künstlich erstellten Kanäle. Die Arbeit am Bypass wird deshalb vorerst eingestellt, es sind keine weiteren Interventionen geplant.

pd

