Leserreaktionen – «Arbeit an maximal vier von 52 Sonntagen ist zumutbar» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Abstimmung vom 7. März über zusätzliche Sonntagsverkäufe .

Als Teil einer Revision des Handels- und Gewerbegesetzes, sollen künftig vier statt zwei Sonntagsverkäufe erlaubt sein. Foto: Raphael Moser

Zu «Streit um Sonntagsverkäufe – was Sie wissen müssen»

Die Arbeitsplätze sind dann am sichersten, wenn der stationäre Handel gute Umsätze schreiben kann. Angesichts der starken Konkurrenz des Onlinegeschäfts, der Tankstellenshops und der Läden in Tourismus-Gebieten ist der Handel auf die Möglichkeit von vier Sonntagsverkäufen pro Kalenderjahr angewiesen. Er muss seine Geschäfte dann offenhalten dürfen, wenn die Kunden einkaufen wollen. Die berechtigten Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind durch das bewährte eidgenössische Arbeitsgesetz bestens geschützt. Und: Arbeit an maximal vier von 52 Sonntagen ist für alle Menschen zumutbar. Schliesslich ist Sonntagsarbeit für die Angestellten im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen und im ÖV selbstverständlich. Bernhard Schaufelberger, Thun

Zu «Das Schicksal der Berner Wölfin ist besiegelt»

Erneut steht eine Wölfin auf der Abschussliste, diesmal im Gantrischgebiet. Irgendetwas läuft einfach schief beim Umgang mit Wildtieren. Trotz mehr als 20 Jahren Erfahrungen im Herdenschutz, im Management mit Beutegreifern, schafft man es nicht, eine friedliche Koexistenz zwischen Wildtieren und Mensch hinzukriegen. Das Ganze sieht nach Missmanagement und fehlendem Willen aus. Anders ist das nicht zu erklären. Nicht das Tier ist das Problem, sondern der Mensch, wieder einmal. Dieser Fall zeigt auch einmal mehr deutlich, dass wir zu viele Nutztiere haben, was bekanntlich schlecht fürs Klima ist. Es ist die Konsequenz einer falschen Subventionspolitik in der Landwirtschaft. So ist es nicht erstaunlich, dass die Schweiz im Artenschutz gegenüber den anderen Ländern Europas in den hinteren Rängen glänzt. Es bräuchte endlich ein funktionsfähiges, unabhängiges Kontrollorgan des Bundes mit Kompetenzen, welches auch wirklich im Sinne des Artenschutzes amten kann. Thomas Beck, Bern

Zu «Warum das Palmöl so umstritten ist»

Der Autor kritisiert das Freihandelsabkommen mit Indonesien und argumentiert mit dem Tierwohl der Orang-Utans. Selbstverständlich sind die Lebensräume der Tierwelt zu schützen. Nur erreichen wir mit einem Nein zur Vorlage diesbezüglich gar nichts. Im Gegenteil: Indonesien verpflichtet sich durch das Abkommen erst zu einer besseren Nachhaltigkeit. Also übernehmen wir doch auch in der Schweiz Verantwortung und fordern mehr Nachhaltigkeit bei unserem asiatischen Partner ein. Bernhard Meyer, Langenthal

Nur ein Nein zum Freihandelsabkommen mit Indonesien bringt den Regenwäldern, den Indigenen und Kleinbauern sowie uns Konsumentinnen und Konsumenten einen Vorteil. Es ist gar nicht wichtig, ob normales oder sogenanntes «nachhaltiges» Palmöl gekauft wird. Seit Jahren ist schon bekannt, dass durch die Zerstörung der Urwälder den Wildtieren der Lebensraum weggenommen wird. Somit kommen sie näher zu uns Menschen und bringen neue Krankheiten und Viren zu uns. Die nächste Pandemie lässt grüssen. Maria Engel, Widen

Das Freihandelsabkommen mit Indonesien ist nicht einfach ein Vertrag unter vielen. Es ist aus mehreren Gründen pionierhaft. Erstens gewährleistet es einen fairen Handel mit Palmöl, denn erstmals hat Indonesien klaren Anforderungen an einen nachhaltigen Handel mit Palmöl zugestimmt. Zweitens wird der Umweltschutz gestärkt. Indonesien verpflichtet sich, Gesetze zum Schutz von Primärwäldern, Torfmooren und ähnlichen Ökosystemen umzusetzen und die Abholzung, die Entwässerung von Torfmooren sowie Brandrodungen zu stoppen. Drittens werden die Rechte der Arbeitnehmenden respektiert. In Indonesien schafft das Abkommen neue Arbeitsplätze, was die Perspektiven der dortigen Bevölkerung verbessert. Toni Lenz, Langnau