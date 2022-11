Wegen steigenden Strompreises – ARA plant Solarfaltdächer über den Klärbecken Auch für die ARA Thunersee steigen die Stromkosten massiv. Deshalb will sie die Eigenproduktion steigern – mit Solaranlagen über den Klärbecken. Nelly Kolb

Über den Klärbecken der ARA Uetendorf könnten schon bald Solarpanels entfaltet werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Die aktuelle Lage mit explodierenden Strompreisen ist für die ARA Thunersee kein schönes Geburtstagsgeschenk. Sie könnte heuer das 50-jährige Bestehen feiern. Feiern sei angesichts der Weltlage und damit verbundener Krisen nicht angesagt. «Auch wenn die Situation nicht erfreulich ist, setzen wir unseren Weg fort», hielt Geschäftsführer Ingo Schoppe an der Herbstdelegiertenversammlung in der Hotelfachschule fest. Wo nötig, passe man die Strategie an, sagte er.