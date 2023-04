Konzessionen laufen aus – ARA Kiesental plant Anschluss ans Worblental Die ARA Freimettigen und Grosshöchstetten müssen vom Netz. Zwei Anschlusslösungen sind bereits gescheitert. Jetzt liegt eine neue Variante vor. Stephanie Jungo

Die ARA Grosshöchstetten und Oberes Kiesental schliessen sich der ARA Worblental (im Bild) an. Foto: Andreas Blatter (Archiv)

Es ist ein Hin und Her, das seit Jahren andauert. Die Abwasserreinigungsanlagen Grosshöchstetten und Oberes Kiesental in Freimettigen müssen aufgehoben werden. Ihre Konzessionen laufen aus. Zwei Anschlusslösungen sind bereits gescheitert. Nun streben die Verantwortlichen eine neue Lösung an: der Anschluss an die ARA Worblental in Worblaufen. Das kündigten sie am Freitag in einer Medienmitteilung an.