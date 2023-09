«Apropos» – der tägliche Podcast

– Gibt es bald wieder Olympische Spiele in der Schweiz? Vor 75 Jahren fanden die letzten olympischen Winterspiele in St. Moritz statt. Nun gibt es einen neuen Anlauf für 2030. Philipp Loser als Host Philippe Reichen als Gast Tobias Holzer als Produzent

Seit den Spielen in St. Moritz im Jahr 1948 gab es immer wieder Versuche, Olympia in die Schweiz zu holen – bisher jedoch ohne Erfolg. Sie scheiterten entweder am Olympischen Komitee oder an der Urne.

Der neue Versuch hat einen Clou: Die Spiele sollen nicht ausschliesslich in einer Stadt stattfinden – sondern im ganzen Land. Und: Das Volk soll nicht darüber abstimmen müssen.

Ob das funktionieren kann? Diese und weitere Fragen beantwortet der Westschweiz-Korrespondenten Philippe Reichen in der heutigen Folge «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.



