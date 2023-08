Im Rahmen des «Crime Sommer» beleuchten der «Tages-Anzeiger» und die Redaktion Tamedia während sechs Wochen spannende Kriminalfälle aus der Schweiz.

Podcast Serie «Hinter der Tat – True Crime mit Frank Urbaniok» Was macht einen Menschen zum Täter? In der in Kooperation mit der Podcastschmiede entstandenen Serie «Hinter der Tat» spricht der bekannte Gerichtspsychiater Frank Urbaniok über Verbrechen, die er selbst begleitet hat. In fünf Folgen blickt er in die Psyche von Tätern und zeigt auf, wie die Gesellschaft mit Verbrechen umgeht. Alle bereits erschienenen Folgen können Sie hier hören.

«Apropos – Crime Sommer» Auch der tägliche Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia widmet sich spektakulären und bekannten Schweizer Verbrechen. Unsere Gerichts- und Verbrechensreporterinnen erzählen jeden Freitag von Fällen, die sie während ihrer Laufbahn besonders beschäftigt haben. Alle bereits erschienen Episoden können Sie hier anhören.