Techgigant reagiert auf Kritik – Apple vertagt Software gegen Kinderpornografie Der Konzern stellt die geplanten Massnahmen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern aus Datenschutzgründen zurück. Das Konzept der Software soll noch einmal überarbeitet werden.

Eine Frau testet mit ihrem Sohn ein IPhone in einem Apple Store in Peking. (Symbolbild) Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Apple hat die Einführung einer neuen Software gegen sexuellen Missbrauch von Kindern aus Datenschutzgründen verschoben. «Wir haben beschlossen, uns in den kommenden Monaten mehr Zeit zu nehmen, um Anregungen zu sammeln und Verbesserungen vorzunehmen, bevor wir diese wichtigen Kinderschutzfunktionen freigeben», teilte das Unternehmen am Freitag mit. In der Erklärung verwies Apple auf Kritik von Nutzern, Datenschützern und Wissenschaftlern.

Ursprünglich sollten Apple-Geräte nach einem Update des Betriebssystems künftig Bilder von sexuellem Missbrauch von Kindern automatisch erkennen und melden, sobald sie von Nutzern in den Vereinigten Staaten in den Online-Speicher hochgeladen werden. Dafür sollten die Fotos mit einer Datenbank bekannter Missbrauchsbilder abgeglichen werden, die von Kinderschutzorganisationen zur Verfügung gestellt werden, und gegebenenfalls den Behörden gemeldet werden.

Abo Neue Massnahmen lanciert Gehts jetzt um Kinderpornografie oder will Apple einfach meine Fotos? Kritiker der Massnahme begrüssten die Verschiebung der Einführung. «Das ist keine neue Symbolleiste, sondern ein Eingriff in die Privatsphäre, der eine Milliarde Nutzer betrifft», schrieb der Kryptographie-Experte Matthew Green von der Johns-Hopkins-Universität im Onlinedienst Twitter. Kinderschutzgruppen kritisierten die Entscheidung dagegen. Datenschützer sehen in den geplanten Änderungen eine potenzielle «Hintertür» für den Zugang zu Apple-Geräten, die von Regierungen oder anderen Gruppen ausgenutzt werden könnte.

AFP/aru

