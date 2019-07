«Apple muss Strafzölle für Mac-Pro-Bauteile aus China zahlen»

Trump äusserte sich zugleich anerkennend über Apple-Chef Tim Cook. Cook sei ein Mensch, für den er viel Zuneigung und Respekt habe, sagte Trump. «Wir werden es lösen», fügte er mit Blick auf das Strafzoll-Problem hinzu. «Ich denke, sie werden ankündigten, dass sie eine Fabrik in Texas bauen werden. Wenn sie das tun, werde ich sehr zufrieden sein.»

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019