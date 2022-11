Women’s Super League – Applaus für die Verliererinnen Saisonrekordkulisse und eine starke Leistung der YB-Frauen – nur das Resultat stimmt nicht: GC gewinnt im Wankdorf 3:2. Jürg Sigel

Die YB-Frauen bedanken sich beim Anhang für die Unterstützung. Foto: Simon Boschi

Nach dem Schlusspfiff erheben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von ihren Sitzen, spenden Beifall. Minutenlang. Der Applaus gilt den YB-Frauen, die zwar gegen GC verloren, von der ersten bis zur letzten Minute aber für einen hohen Unterhaltungswert gesorgt haben. «Das Publikum war grossartig», sagt YB-Captain Stephanie Waeber. «Vor so vielen Leuten zu spielen, macht nochmals mehr Spass.» Dies mag eine Erklärung sein für die nach dem Seitenwechsel «besten 45 Minuten von uns in dieser Saison», so Waeber.