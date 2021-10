Gastrokritik Zum Äusseren Stand – Applaus für den «Koch des Jahres» Die Gastrokolumne «Eingekehrt» feiert beim jungen Spitzenkoch Fabio Toffolon ihren erfreulichen Einstand. Markus Dütschler

Lachsvorspeise als kleines Kunstwerk im Restaurant zum Äusseren Stand. Foto: Markus Dütschler

Et voilà! Die Clochen schiessen in die Höhe – darunter kommt die neue Kolumne «Eingekehrt» zum Vorschein. Kann man zur Premiere einen Hotdog vertilgen? Eher nicht, etwas festlicher sollte es schon sein. Da ist das Restaurant Zum Äusseren Stand in Bern genau richtig. Es bekam 2020 einen «Michelin»-Stern und wurde directement mit 15 Punkten in den «Gault Millau» katapultiert.

Hingegen müssen wir bei den Spesen auf die Nerven in der Controlling-Abteilung unserer Firma Rücksicht nehmen. Darum gehen wir zum Lunch, da sind die Preise moderater. Wir, das sind der Testesser der ehemaligen «Bund»-Rubrik «Aufgetischt» und eine Begleiterin, die erst beim zweiten «Eingekehrt» aus der Anonymität der bisherigen BZ-Kolumne «Besseresser» heraustreten wird.