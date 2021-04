Generationen-Slam in Thun – Applaus ab Konserve und ein Sieger Live aus der «und»-Stube und via Livestream: Slammerinnen und Slammer im Alter zwischen 20 und 83 Jahren servierten ihre Texte im Generationen-Slam.

Der Sieger: Jonas Eggenberger. Foto: PD/Elias Rüegsegger

Acht Slammerinnen und Slammer betraten am Generationen-Slam von «und – das Generationentandem» nacheinander und mit Maske den Raum, performten, ernteten stürmischen Applaus aus der Handy-Konserve und gaben dann das frisch desinfizierte Mikrofon weiter. Alles pandemiekonform und auf Distanz und doch so etwas wie ein «und»-Event, der Generationen verbindet, begeistert und bei Jung und Alt Kreativität weckt. So schreiben es auf jeden Fall die Veranstalterinnen und Veranstalter in ihrer Medienmitteilung nach dem Anlass.

Die acht Wortakrobatinnen und Wortakrobaten präsentierten sieben Texte. Etwa Jonas Eggenberger, der die Distanz zwischen Bett und Sofa ausgemessen hat. «Nach 10 Meter hänkts aa.» Sein Text überzeugte die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten. In der Online-Abstimmung bestimmten gut 100 Menschen über Sieg oder Niederlage und kürten Jonas Eggenberger zum Sieger. Er erhielt ein Corona-Notfallkit, bestückt mit den wichtigsten Dingen für zu Hause, etwa eine Zimmerpflanze, Pasta und Desinfektionsmittel.

Gerade für Generationenprojekte sei Corona eine grosse Herausforderung, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Sich und andere zu schützen sei wichtig – aber auch, die Hoffnung nicht zu verlieren. Das habe sich der Verein für diesen Abend unter dem Motto «Trotz allem: Aufbruch» vorgenommen. Humor helfe, und Kreativität sowieso.

