Unzufriedenes Pflegepersonal – «Applaudieren kann man Künstlern» Eine Gewerkschaftsumfrage beim Berner Pflegepersonal zeigt: Die Mehrheit ist unzufrieden mit dem Lohn und den Arbeitsbedingungen. Und jetzt kommt die zweite Corona-Welle. Marius Aschwanden

Schichtübergabe in der Notaufnahme des Inselspitals: Das Pflegepersonal muss in der Corona-Krise Höchstleistungen erbringen. Foto: Adrian Moser

Über 220 Personen werden momentan in den Berner Spitälern wegen Corona behandelt. Bald werden es doppelt so viele sein wie auf dem Höchststand der ersten Welle im April. Erneut müssen die Ärzte und insbesondere das Pflegepersonal Bestleistungen erbringen. Und niemand weiss, was in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten noch auf sie zukommt.

Die Dankbarkeit in der Bevölkerung für diesen Effort war im Frühling zwar gross. Doch mehr als Applaus gab es für das Pflegepersonal dann doch nicht. Mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen? Fehlanzeige. Das zeigte kürzlich eine Umfrage bei Schweizer Spitälern. Und jetzt also die zweite Corona-Welle.