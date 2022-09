Swiss Chamber Music Festival – Appenzeller Stubete am Adelbodner Kammermusik-Festival Am Swiss Chamber Music Festival spielten in der Kirche Adelboden die Geschwister Küng. Die Appenzeller Streichmusik entpuppte sich als klassisches Quintett, inspiriert von Heimatklängen. Christina Burghagen

Die Geschwister Küng spielten im Rahmen des Swiss Chamber Music Festivals Adelboden in der Dorfkirche Adelboden. Foto: PD/Marianne Grunder

Plötzlich beginnen ein paar Leute zu tanzen, dann klatscht der Saal rhythmisch mit, und da sind erstmals am Abend die typisch drehenden Schlussakkorde eines Appenzeller Tänzlis zu hören. Dieser Höhepunkt des Auftritts der Geschwister Küng geschieht allerdings nicht auf der Konzertbühne in der Kirche, sondern nach Auftritt und Schlussapplaus beim gemütlichen Apéro im Hotel Adler in Adelboden.