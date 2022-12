Angebot auch im Oberland – App von Bus alpin 3700-mal heruntergeladen Der Verein Bus alpin, der unter anderem in der Region Habkern-Lombachalp tätig ist, will sein App-Angebot längerfristig ausdehnen.

Die Langlaufloipe Lombachalp ob Habkern. Foto: Gaudenz Zimmermann (PD)

Der Verein Bus alpin erschliesst mit regionalen Partnern die letzte Meile im Freizeitverkehr – «auch in der jetzt beginnenden Wintersaison», wie er in einer Mitteilung schreibt. Die neue App zur Reservation und Bezahlung von Busfahrten sei erfolgreich eingeführt worden: 3700 Downloads wurden verzeichnet. «1100 Fahrten wurden von Mitte Juni bis Ende Oktober mit der App reserviert», heisst es weiter.

«Die Erwartungen der beteiligten regionalen Partner wurden mehrheitlich übertroffen», schreibt der Verein Bus alpin. Der Aufwand mit den Reservationen sei deutlich reduziert worden. In der Region Gantrisch zeichne sich aus betrieblichen Gründen ein Umstieg auf einen durchgängigen Fixfahrplan ab. Entscheide hierzu fallen voraussichtlich bis Januar 2023. «Längerfristig ist eine Ausdehnung des App-Angebotes geplant.»

In den Wintermonaten transportiert unter anderem der «Schneebus» im Naturpark Gantrisch Langläuferinnen, Skifahrende und Schneeschuhbegeisterte. Mit dem Bus alpin Habkern-Lombachalp geht es ebenso zum Schneeschuh- und Langlaufen sowie zum Winterwandern. Insgesamt betreiben die Bus-alpin-Partner in 19 Regionen Busangebote. In 11 Regionen müssen die fahrplanmässigen Kurse nicht reserviert werden.

In den restlichen Regionen fährt der Bus nur, wenn Reservationen vorliegen. «Mit der App erhalten die Bus-alpin-Mitgliedsregionen nun eine zusätzliche – vollautomatisierte – Rufbus-Option, mit welcher der Aufwand für die telefonische Erreichbarkeit, das Verarbeiten von E-Mails und die Bestellungsauslösung beim Transporteur entscheidend reduziert werden kann», heisst es in der Mitteilung.

