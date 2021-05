Spiez baut Angebot aus – App statt «Münz» fürs Parkieren Kein Kleingeld im Sack, um die Parkuhr zu füttern? In Spiez kein Problem mehr: Es gibt gleich mehrere neue Bezahl-Apps. jss

Parkuhr in Spiez. Neu kann die Parkgebühr mit verschiedenen digitalen Bezahl-Apps beglichen werden. Foto: Jürg Spielmann

«Bimne Parkingmeter ha-ni mys Outo welle la, aber ha kes Zwänzgi gha und ha wider müesse gah ...» Was Troubadour Mani Matter einst widerfahren ist, droht in Spiez nicht mehr. Zumindest den Besitzerinnen und Besitzern eines Smartphones nicht. Seit Oktober 2018 kann auf allen von der Einwohnergemeinde bewirtschafteten Parkplätzen (ausser in Parkhäusern) nicht nur mit Barem, sondern auch mit der Parking-App Sepp bezahlt werden.

«Der Vorteil ist, dass mit der App nur die effektive Parkzeit bezahlt wird.» Renato Heiniger, Gemeinde Spiez

Nun baut die Gemeinde das digitale Bezahlangebot aus und bietet ab sofort weitere bekannte Apps fürs Berappen der Parkgebühren an: Twint, ParkingPay, Easy Park oder PayByPhone. Und so funktionierts: Nutzer laden die App ihrer Wahl aufs Smartphone herunter. Je nach Anbieter müssen Angaben wie zum Beispiel Autotyp, Kontrollschild, Telefonnummer, Kreditkarte oder Bankverbindung hinterlegt werden.

Wie die Gemeinde informiert, sind an jedem der 47 Ticketautomaten die entsprechenden Hinweise wie Parkzone oder QR-Code (Twint) angebracht. Renato Heiniger, Leiter Abteilung Sicherheit, erklärt: «Der Vorteil ist, dass mit der App nur die effektive Parkzeit bezahlt wird.» Woher aber weiss der Kontrolleur, dass ein Autofahrer auch bezahlt hat? «Alle Kontrolleure und Kontrolleurinnen verfügen über ein Gerät, das online mit allen Apps verbunden ist. Damit wird das Kennzeichen gescannt.» So werde festgestellt, ergänzt Heiniger, ob die Parkgebühr mittels App bezahlt worden sei.

