Laden-Rochade in Steffisburg – Apotheke und Drogerie zügeln aufs Gschwend-Areal Am Donnerstag werden auf dem Gschwend-Areal gleich mehrere Läden eröffnet. Und es passiert, was die Gemeinde eigentlich vermeiden wollte. Marco Zysset

Die neue Migros-Filiale auf dem Gschwend Areal in Steffisburg eröffnet am Donnerstag. Foto: Patric Spahni

Am Donnerstag, 23. Februar, eröffnet nicht nur die Migros ihren eigenen Laden sowie die Denner-Filiale in der neuen Überbauung auf dem Gschwend-Areal. Die Dr. Bähler Dropa AG eröffnet ebenfalls eine Filiale in den neuen Geschäftsräumen. Und gibt dafür die bisherigen Läden im Saagi-Zentrum an der Unterdorfstrasse sowie die Dorf-Apotheke im Oberdorf auf.