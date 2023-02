Verdis «Nabucco» in Biel – Apokalypse und Wahn in Babylon Der neue «Nabucco» im Nebia bietet vokale Extraklasse. Die ambitionierte Inszenierung bleibt jedoch einige Antworten schuldig. Peter König

Was wäre Verdis «Nabucco» ohne den Gefangenenchor? Anders als das Bieler Stadttheater bietet die Nebia-Bühne genug Platz. Foto: Sabrina Christ

Nicht auszudenken, was wäre, wenn der deutsche Komponist Otto Nicolai das Textbuch zu «Nabucodonosor» (Nebukadnezar oder eben Nabucco) von Temistocle Solera wie geplant vertont hätte. Aber Nicolai wollte nicht, also drückte der Intendant der Mailänder Scala das Libretto dem jungen Giuseppe Verdi in die Hand. Auch dieser mochte erst nicht – fing dann aber Feuer. Der Rest ist Operngeschichte, die ohne Verdis Durchbruch zweifelsohne anders verlaufen wäre.