Kunstmuseum und Spital Thun – Apfelbäume als Dank und Kunstprojekt In Ergänzung zur aktuellen Ausstellung «Der Apfel» setzen das Kunstmuseum und das Spital Thun in einer gemeinsamen Aktion vier Apfelbäume. Franziska Streun

Sie pflanzten Apfelbäume mit musikalischer Begleitung (v.l.): Das Thuner Duo «Henry und Didier» mit Henry Thomet und Christian Bärtschi, Bruno Guggisberg, CEO der Spital STS AG, ein Mitarbeiter der Firma Baumann und Bühlmann Gartenbau, und Helen Hirsch, Direktorin Kunstmuseum Thun. Foto: Carolina Piasecki

«Sauergrauech», «Alant», «Topaz» und «Bünich»: Kunst, Kultur und das künstlerische Schaffen haben viele Gesichter – in Thun auf der Wiese beim Vorplatz des Personalrestaurants der Spitals STS AG seit neustem auch eines in Form von Apfelbäumen von vier verschiedenen Sorten. Dieser Aktion liegen mehrere Auslöser zugrunde. Einerseits ergänzen die Bäume die aktuelle Ausstellung «Der Apfel. Eine Einführung. (Immer und immer und immer wieder)» im Kunstmuseum, andererseits bieten die Früchte in fünf bis zehn Jahren dem Spitalpersonal und Besuchenden Äpfel, und die Bäume werden für lange Zeit an die Ausstellung erinnern.