Bauprojekt in Thun – Anwohner wehren sich gegen Neubau Der geplante Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Gwattstrasse wird zum Gerichtsfall. Der Vorwurf: Die Stadt behandle nicht alle gleich. Thuns Bauinspektor kontert.

Bauprojekt an der Gwattstrasse: Das Haus rechts soll abgebrochen und durch ein Wohn- und Geschäftshaus ersetzt werden. Das bringt der Liegenschaft Läderach (links) Mehrverkehr. Foto: Nelly Kolb

Die Profile an der Liegenschaft Gwattstrasse 47 in Thun stehen seit 2018. Dort will die Eigentümerin ihr Einfamilienhaus abbrechen und durch einen Neubau mit fünf Wohnungen und Gewerberaum ersetzen – für Eigennutzung und Vermietung. Die Liegenschaft liegt an einem knapp drei Meter breiten privaten Naturweg als Sticherschliessung.

Der Naturweg als Sticherschliessung. Foto: Nelly Kolb

Gegen das Projekt gingen diverse Einsprachen ein. Unter anderem von der Erbengemeinschaft Läderach, die eine Liegenschaft auf der anderen Seite des Wegs besitzt. «Wir sind nicht a priori gegen einen Neubau», versichert Ernst Läderach im Gespräch mit dieser Zeitung. «Obwohl das Vorhaben gegen den letzten Willen des einstigen Besitzers verstösst», ergänzt sein Bruder Max. Dieser habe testamentarisch festgelegt, dass seine Erben das Haus weder abbrechen noch die Liegenschaft verkaufen dürften. Das ist aber geschehen. Zudem wurde die Parzelle inzwischen von der Zone W2 (2-stöckig) in die Zone WA3 (Wohnen und Arbeiten, 3-stöckig) aufgezont.