Wohnquartiere in Herzogenbuchsee – Anwohner verlangen eine Temporeduktion Mit einer Petition wird die Gemeinde dazu aufgefordert, für die Wohngebiete westlich des Bahnhofs eine 30er-Zone einzuführen. Es kamen fast 150 Unterschriften zusammen.

Mit dem Bau der Quartiersammelstrasse West soll dort dereinst sowieso Tempo 30 realisiert werden. Den Anwohnerinnen und Anwohner der Wohngebiete westlich des Bahnhofs in Herzogenbuchsee geht das aber nicht schnell genug. Sie haben sich deshalb formiert und eine Petition gestartet. Bei einer Unterschriftensammlung seien so innert kurzer Zeit nahezu 150 Unterschriften zusammengekommen, heisst es in einer Medienmitteilung. «Die Unterstützung ist riesig, was auf ein grosses Bedürfnis hindeutet.»

Von der Gemeinde verlangen die Petitionäre, dass diese nun zur Tat schreitet. Konkret fordern sie sofortige lärmreduzierende und sicherheitsfördernde Massnahmen. «In erster Linie in Form einer 30er-Zone für die Bahnfeld- und Feldstrasse inklusive der Wohngebiete.» Der Bau der Quartiersammelstrasse West solle nicht abgewartet werden, heisst es.