Bäume für Haltestelle gefällt – Anwohner nervt sich über Kommunikation der Stadt Bern Für die Bushaltestelle Holligen mussten Bäume weichen. Ein Anwohner enerviert sich über die unklare Kommunikation im Vorfeld.

Mehrere Bäume fielen der Verlängerung der Buslinie 12 zum Opfer. Daran stört sich ein Anwohner nicht, sondern an der unklaren Kommunikation der Stadt. Auch die Böschung beim Fussballplatz musste gerodet werden. Wie das genau von statten geht, wurde dem Anwohner aber zu wenig beschrieben. Neben einer Wendeschlaufe will die Stadt ein Stationshäuschen und eine WC-Anlage für die Busfahrer bauen.

Als das Flugblatt kam, war alles noch kein Problem. Das Tiefbauamt der Stadt Bern informierte die Anwohner vor einigen Tagen darüber, dass in der Schenkstrasse eine Wendeschleife für die Bushaltestelle Holligen entstehen soll, damit der 12er-Bus bis zum Warmbächli-Areal fahren kann. Ein Baum müsse dafür gefällt werden, und fünf Parkplätze würden aufgehoben. Neben der Wendeschleife will die Stadt ein Stationshäuschen und eine WC-Anlage für die Busfahrer bauen. Alles kein Problem.

In ihrer Mitteilung an die Anwohner schrieb die Stadt von einem Baum explizit, er müsse gefällt werden. Am Dienstag begannen die Arbeiten. Doch nach dem ersten Baum war nicht Schluss. Es folgten ein zweiter, ein dritter, ein vierter und ein fünfter. «Sechs oder sieben Bäume haben sie mittlerweile gefällt, und sie sind immer noch dran», schildert ein Anwohner. Ihn stört vor allem die Kommunikation: «Es kann doch nicht sein, dass so viele Bäume gefällt werden, wenn auf dem Flugblatt ausdrücklich steht, sie nehmen nur einen weg.»

Die Sache mit der Rodung

Der Anwohner muss aber einräumen, dass in der Mitteilung ebenfalls geschrieben steht, dass die Böschung beim Fussballplatz des SC Holligen gerodet werden muss. Was es aber genau heisse, eine Böschung zu roden, könne man als normaler Bürger doch nicht wissen, verteidigt sich der Anwohner. «Wir sehen nur: ‹Was, die hei die Böim umglah?›» Neben dem Fussballplatz habe es auch eine ganze Reihe Sträucher gehabt, auch die seien nun weg. Für ihn hätte die Situation entschärft werden können, wenn von Anfang an mit offenen Karten gespielt worden wäre. Sprich: «Die Stadt hätte explizit sagen sollen, dass auch die Bäume an dieser sogenannten Böschung gefällt werden.»

Auf Anfrage verweist die Stadt Bern ebenfalls auf diesen Satz, in dem auf die Rodung der Böschung hingewiesen wird. Jedoch ergänzt sie: «Das betrifft mehrere kleinere Bäume und Sträucher.» Das alleine hätte dem aufgebrachten Nachbar wohl schon gereicht. Insgesamt müssen laut Stadtangaben im ganzen Perimeter 14 Bäume gefällt werden. Nach dem Ende der Bauarbeiten würden aber deren 18 gepflanzt.