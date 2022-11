Pfandersmatt in Seftigen – Anwohner befürchten mehr Verkehr Der Mitwirkungsbericht zur Erweiterung der Arbeitszone Pfandersmatt in Seftigen enthält zustimmende und wohlwollende wie auch kritische und ablehnende Eingaben.

Auf dem Landstück im Vordergrund will die Gerber Champignons AG eine neue Produktionsanlage realisieren. Foto: Andreas Tschopp

Die Gerber Champignons AG möchte zur langfristigen Sicherstellung der Produktion eine neue Produktionsanlage in der Pfandersmatt südlich der bestehenden Industriehallen bauen (wir haben berichtet). Das teilt die Gemeinde Seftigen mit. Dazu sind ein Planerlassverfahren für die Umzonung von Landwirtschaftsland in Bauland und die dereinstige Genehmigung an einer Gemeindeversammlung notwendig.

Der Gemeinderat hat das Projekt anlässlich eines Informationsanlasses vom 4. Juli zusammen mit dem Ortsplaner und der Bauherrschaft vorgestellt. Bis zum 14. August waren anschliessend alle eingeladen, sich zum Vorhaben zu äussern.

Wie zu erwarten war – so die Exekutive –, sind zum Projekt sowohl zustimmende und wohlwollende als auch kritische und ablehnende Eingaben eingereicht worden. Die zustimmenden Voten begrüssen den Erhalt der Arbeitsplätze sowie die deutliche Verbesserung der Energiebilanz mit der neuen Anlage.

Primär Anwohner befürchten mehr Verkehr (Schätzung gemäss Angaben der betroffenen Firmen zusätzlich 10 bis 20 Prozent) auf der Erschliessungsstrasse, und einige möchten keine Landwirtschaftsfläche für dieses Projekt zur Verfügung stellen.

Intensiv diskutieren

Es wird im Mitwirkungsbericht mehrmals dringend empfohlen, die Lösung mit einer alternativen Erschliessungsstrasse in Form eines Bahnübergangs in der Verlängerung des Gewerbewegs nochmals intensiv mit der BLS Netz AG zu diskutieren und diesen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erwirken. Dazu soll sich auch die Politik einschalten.

Insgesamt gab es 34 Eingaben (wovon 17 identische), davon 16 Eingaben aus Seftigen und 18 Eingaben aus Burgistein, teilt der Seftiger Gemeinderat mit. Er wird nun die Unterlagen dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Vorprüfung einsenden. Darin solle die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit geprüft werden, auch wenn am Thema Erschliessung noch weitergearbeitet werde. Der anonymisierte Mitwirkungsbericht wurde den Mitwirkenden zugestellt und kann auch auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden.

