Thun: Verkehrssicherheit – Anwohnende fordern mehr Tempo für Tempo 30 Auf der Schulstrasse soll künftig Tempo 30 gelten. Rund 900 Personen haben eine entsprechende Petition unterzeichnet. Die Stadt zeigt Verständnis, bremst aber. Gabriel Berger

Anwohner und Petitionär Matthias Zaugg setzt sich für die Einführung von Tempo 30 auf der Schulstrasse in Thun ein. Gerade im Bereich der Schule müsse das derzeit geltende Tempo 50 hinterfragt werden. Foto: Gabriel Berger

Ein Einkaufszentrum, eine Postfiliale und ein Restaurant. Aber auch ein Schulhaus, ein Kindergarten, eine Kirche und jede Menge Wohnhäuser. An der Schulstrasse in Thun und in ihrer unmittelbaren Umgebung treffen unterschiedlichste Anspruchs- und Interessengruppen aufeinander. Gemäss der Stadt ist es eine «siedlungsorientierte Strasse mit erhöhtem Verkehrsaufkommen».