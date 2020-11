Entscheidung in Sigriswil – Amstutz unterliegt, Ambühl ist neuer Gemeindepräsident Anton Ambühl setzt sich gegen Madeleine Amstutz durch und ist der neue Gemeindepräsident von Sigriswil. UPDATE FOLGT

Anton Ambühl ist der neue Gemeindepräsident von Sigriswil. Foto: PD

Mit Spannung wurde der Wahlausgang in Sigriswil erwartet: Wie die Gemeinde mitteilt, geht Anton Ambühl in in der Kampfwahl ums Präsidium mit 1233 Stimmen als Sieger hervor. Seine Opponentin Madeleine Amstutz erhielt 898 Stimmen.

Von 3765 Stimmberechtigten gingen 2’537 Stimmkarten (67.4 Prozent) und 2252 Wahlzettel (59.8 Prozent) ein.

Madeleine Amstutz unterlag bei der Wahl ums Gemeindepräsidium. Foto: Christian Pfander

pd/ngg