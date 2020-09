Literaare in Thun – Antirassismus im Stadtratssaal Das 15. Thuner Literaare-Literaturfestival füllte am Wochenende das Rathaus mit Wortkunst. Hengameh Yaghoobifarah aus Berlin lieferte Denkanstösse mit kritischer Kraft. Christina Burghagen

Die Autorin Hengameh Yaghoobifarah im Gespräch mit der Literaare-Moderatorin Monika Hofmann. Foto: Christina Burghagen

Mitmenschen, die in den ersten zwei Minuten wissen wollen, woher sie komme, gehen der Autorin und Aktivistin Hengameh Yaghoobifarah auf die Nerven. Ihre Themen sind demgemäss Feminismus und Antirassismus, für die sie in verschiedenen Medien publiziert. Die 1991 in Kiel geborene Autorin studierte Medienkulturwissenschaften und Skandinavistik in Freiburg im Breisgau (D) und Linköping (S).