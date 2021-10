Von Kopf bis Fuss: Onkologie – Antidepressiva können gegen Krebs helfen Zürcher Forschende haben vor kurzem eine interessante Entdeckung gemacht, die Krebspatienten Hoffnung geben kann. Silvia Aeschbach

Eine Patientin wird im Stadtspital Triemli in Zürich für eine Computertomografie vorbereitet. (Symbolbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Bei vielen Krebserkrankungen hat die Forschung in den letzten Jahren beeindruckende Ergebnisse erzielt, sodass Betroffene mit neuen Therapien bessere Heilungschancen haben, oder sogar wieder gesund werden können. Doch leider ist das nicht in allen Fällen so: An bösartigen Hirntumor-Arten wie Glioblastomen oder Bauchspeicheldrüsenkrebs sterben immer noch überdurchschnittlich viele Erkrankte.

Zürcher Forschende haben vor kurzem eine interessante Entdeckung gemacht, die Krebspatienten Hoffnung geben kann: Klassische Antidepressiva konnten bei Mäusen das Wachstum von Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs verlangsamen, schreibt die Universität Zürich.