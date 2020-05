Im Amt bestätigt – Antener und Rickenbacher bleiben bei BLS und BKW Der Regierungsrat hat seine Vertreter in den Verwaltungsräten von BLS und BKW für zwei weitere Jahre wiedergewählt.

Ein Bild aus gemeinsamen Zeiten im Rathaus: Links Andreas Rickenbacher, damals Regierungsrat, und der frühere Grossrat Bernhard Antener. Foto: Adrian Moser

Der frühere Berner Grossrat Bernhard Antener und der frühere Berner Regierungsrat Andreas Rickenbacher bleiben zwei weitere Jahre lang Kantonsvertreter im BLS- und im BKW-Verwaltungsrat. Die Berner Kantonsregierung hat Antener und Rickenbacher in ihren Ämtern bestätigt.

Wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte, beschloss er 2017, dass der Kanton in den beiden Verwaltungsräten nicht mehr über ein Regierungsmitglied Einsitz nimmt.

Antener und Rickenbacher nahmen in der Folge am 1. Juni 2018 als von der Regierung mandatierte externe Vertreter Platz in den beiden Verwaltungsräten. Dies für zwei Jahre. Nun bleiben beide zwei weitere Jahre in diesem Gremium.

Bernhard Antener leitete zwischen 2015 und 2018 eine Begleitgruppe, welche im Auftrag der BLS das Projekt einer BLS-Werkstätte im Gebiet Chliforst unweit von Bern unter die Lupe nahm. Das sorgte 2018 bei der Wahl von Antener in den BLS-Verwaltungsrat bei den Gegnern des Projekts für Kritik.

( SDA / mb )