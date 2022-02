Neue Tarife für A- und B-Post – Ansturm auf Briefmarken überrascht die Post Auf den Postfilialen kann man alte gegen die neuen, teureren Briefmarken tauschen. Für die Ergänzungsmarken von 5 oder 10 Rappen gibt es Lieferprobleme. Stefan von Bergen

Wenn die Ergänzungsbriefmarken für 5 oder 10 Rappen ausgegangen sind, kann man am Postschalter auch die alten gegen die neuen, teureren Briefmarken eintauschen. Foto: Urs Jaudas

Gleich mehrere Anstehende fragen Ende Januar in einer Stadtberner Postfiliale nach Briefmarken im Wert von 5 oder 10 Rappen. Die seien leider gerade ausgegangen, vertröstet die Frau am Schalter. Sie könne sie nachbestellen, aber das dauere zwei Tage. Mit einer 5- oder 10-Rappen-Marke frankiert, käme ein Brief allerdings nicht weit. Dennoch sind sie derzeit auf den Postfilialen enorm gefragt. Denn damit lässt sich der seit Anfang Jahr geltende Preisaufschlag der A-Post um 10 Rappen auf 1.10 Fr. und der B-Post um 5 auf 90 Rp. ausgleichen.